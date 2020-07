Diabete | la vita di questa modella rovinata per sempre | FOTO

Aveva presenziato più volte come umbrella girl ai Gran Premi di Formula 1 e di motociclismo. Questa modella rovinata da una terribile forma di diabete.

Una umbrella girl – le ragazze comunemente chiamate anche ‘ombrelline’ e che sono presenti sulla griglia di partenza dei vari GP di auto o moto – si trova in coma. Il dramma ha avuto come causa una aggressiva forma di diabete, che ha lasciato la giovane cieca da un occhio oltre che bisognosa di un trapianto urgente di rene.

Lei si chiama Khloe Atkinson, è originaria della città di Stoke-on-Trent, in Inghilterra, e purtroppo a febbraio ha perso la funzionalità dell’occhio destro. Una settimana dopo è sorta anche una preoccupante insufficienza renale e questo ha spinto i dottori che l’avevano in cura a porla in stato di coma indotto ad inizio luglio, dopo mesi di cure. Da quel che si apprende, tutta la famiglia di questa umbrella girl è affetta da diabete. Padre, fratello e nonni. La patologia aveva colpito Khloe già a 21 anni ma nonostante ciò, lei non voleva rinunciare ai divertimenti tipici di quella età, con feste, alcolici e simili. “Solo che il diabete è un killer silenzioso, che ammazza i tuoi organi senza che tu te ne renda conto”, aveva detto la ragazza prima di finire in coma.

Diabete, la vita di una modella rovinata da questa malattia

La giovane si accorse di avere dei problemi di salute seri dopo essere andata in palestra, una mattina. Nonostante avesse le lenti a contatto, lei vedeva come se stesse guardando attraverso un vetro appannato. Anche indossando gli occhiali, la situazione non era cambiata. Aveva un edema maculare in corso, ora la donna non ci vede più dall’occhio destro e ha una vista solamente parziale a sinistra. A tale condizione si accompagnavano ai tempi anche frequenti mal di testa e perdita di sangue dal naso. Attualmente Khloe è sottoposta a dialisi fino a quando non troverà un donatore per ricevere dei reni nuovi. I suoi al momento hanno soltanto l’8% di funzionalità. Prima di tutto questo svolgeva le professioni di modella e di ballerina. Ora ha dovuto abbandonare tutto questo.

