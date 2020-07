Ciavy e Valeria, intervista dopo Temptation Island: “Esco con più certezze”

Li abbiamo visti insieme per l’ultima volta al falò di confronto. Ciavy e Valeria hanno lasciato il programma separati. Scopriamo insieme le parole dei due.

Niente e vissero per sempre felici e contenti per l’ex coppia Ciavy e Valeria. Abbiamo visto i due partecipare all’edizione di quest’anno di Temptation Island, ed entrambi hanno scelto alla fine di uscire separati, ognuno per la sua strada. Tutti gli occhi sono comunque puntati su di loro per sapere come se la stanno cavando oggi.

Alla fine della terza puntata, entrambi hanno deciso di raccontarsi, rilasciando delle dichiarazioni a caldo sulla relazione appena conclusa e sull’esperienza vissuta a Temptation Island. Che cosa avranno da dire i due oramai ex concorrenti? Scopriamo insieme le loro parole e l’intervista.

Valeria e Ciavy si sono raccontati in un’intervista per il giornale Uomini e Donne Magazine. Dopo il falò incandescente nel quale si è infiammata una pesante lite e la brusca separazione, i due parlano, a distanza di qualche giorno, a cuore aperto. Entrambi hanno dichiarato di aver tratto qualcosa dal programma: Ciavy ne è uscito più forte, mentre Valeria ha imparato ad amarsi.

“Avevo ragione a non avere fiducia.” ha esordito Ciavy durante l’intervista. “Esco con più certezze, ancora più convinto di quello che pensavo: di non fidarmi al cento per cento di lei.” Poi ha continuato: “Il percorso a Temptation Island, mi ha aiutato a confermare che faccio bene a non fidarmi.” Pare proprio che il ragazzo abbia trovato nel programma alcune conferme. “Non ha rispettato la nostra storia” ha detto, riferendosi a Valeria. “Al falò ero molto arrabbiato, per me ciò che ha fatto è stato folle.” Alla fine il ragazzo ha concluso: “Penso che lei non sia stata molto rispettosa nei confronti della nostra storia, credo che abbia sminuito sé stessa.”

Valeria e Ciavy: le parole di lei dopo la separazione

Anche Valeria si è lasciata intervistare dopo la separazione. Per la ragazza concludere la storia con Ciavy è stata la scelta giusta. “Sono tornata ad amarmi di nuovo“, ha infatti dichiarato. “Sento di essere tornata la Valeria di un tempo, quella che dice tutto ciò che pensa ed esprime ogni sua emozione. Ed è una sensazione bellissima.” Si è trattato di una vera e propria liberazione dunque per la ragazza. “Ho capito che al mio fianco voglio un uomo che non smetta mai di corteggiarmi, che non mi faccia sentire in competizione con le altre donne.”