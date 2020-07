Arisa torna ancora una volta a stupire i suoi fan e followers su Instagram con uno scatto decisamente osé. Ecco le parole della cantante.

Arisa torna a far parlare di sé, e svolta non per una canzone e per la sua meravigliosa voce, lanciata e scoperta sul palco di Sanremo, ma per un post sul suo profilo Instagram dove si mostra molto generosamente, forse fin troppo…

Il lato hot di Arisa

La Sincerità da lei cantata nel 2009, e costatale non poche critiche e e polemica, è qualcosa che ad Arisa sta molto a cuore. Soprattutto se condita con un po’ di (auto)ironia sui social.

“Big boobs big heart”, scrive semplicemente la Nostra a corredo della foto in questione. Letteralmente “grandi tette grande cuore”. Con tanto di credenziali e hashtag: “Pic. By @sabrina.pippa #rosalbapippa #ricominciareancora”. Telegrafico ma molto efficace: e il popolo del web a quanto pare ha gradito…

Visualizza questo post su Instagram big boobs big heart. Pic. By @sabrina.pippa #rosalbapippa #ricominciareancora Un post condiviso da Arisa (@arisamusic) in data: 20 Lug 2020 alle ore 11:22 PDT

