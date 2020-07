Stasera in tv | Paolo Borsellino: il film con Giorgio Tirabassi, oggi 19 luglio

Miniserie televisiva del 2004, diretta da Gianluca Maria Tavarelli, Paolo Borsellino narra la storia dal 1980 al ’92 del pool antimafia: le anticipazioni

La Miniserie televisiva in due puntate del 2004, diretta dal regista Gianluca Maria Tavarelli e intitolata Paolo Borsellino andrà in onda stasera su Canale 5 alle ore 21.20.

I fatti narrati racchiudono l’arco temporale che va dal 1980 al ’92, anno in cui il giudice morì in un attentato. Liberamente ispirata, ma tuttavia fedele nella sostanza, la pellicola racconta come il pool antimafia costituito dai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sotto la guida prima del giudice Rocco Chinnici e poi del giudice Antonino Caponnetto, si sia contrapposto allo strapotere della mafia di quegli anni.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla serie che ha vede Giorgio Tirabassi nei panni dell’eroico giudice antimafia.

Paolo Borsellino (film 2004), trama

Il giudice Paolo Borsellino scopre da alcune indagini che la mafia palermitana, ritenuta da anni in declino, sta stringendo una nuova alleanza con quella corleonese. Deciso a impedire la realizzazione del progetto criminale prima che sia troppo tardi, costituisce un pool investigativo con i giudici Giovanni Falcone e Rocco Chinnici, i magistrati Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta e i commissari Giuseppe Montana e Ninni Cassarà.

I primi frutti di questo sforzo congiunto portano al primo maxiprocesso ai vertici di Cosa Nostra, ma anche alla violenta reazione delle cosche mafiose. Il giudice si troverà a essere sempre più solo nella sua battaglia per la giustizia che non abbandonerà mai nonostante il pericolo, fino alla morte avvenuta nel 1992 a Palermo.

Cast del film:

Giorgio Tirabassi (Paolo Borsellino)

Ennio Fantastichini (Giovanni Falcone)

Giulia Michelini (Lucia Borsellino)

Elio Germano (Manfredi Borsellino)

Daniela Giordano (Agnese Piraino Leto)

Andrea Tidona (Rocco Chinnici)

Santo Bellina (Giuseppe Montana)

Ninni Bruschetta (Ninni Cassarà)

Fulvio Pepe (Emanuele Basile)

Cesare Apolito (Walter Eddie Cosina)

Elisabetta Balia (Emanuela Loi)

Pietro Biondi (Antonino Caponnetto)

Luigi Maria Burruano (Tommaso Buscetta)

Ida Carrara (Maria Pia Lepanto, madre di Borsellino)

Nino D’Agata (Agostino Catalano)

Veronica D’Agostino (Fiammetta Borsellino)

Carmelo Galati (Claudio Traina)

Claudio Gioè (Antonio Ingroia)

Mario Opinato (Vincenzo Calcara)

Giacinto Ferro (Giovanni Pizzillo)

