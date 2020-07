Stasera in tv | “Catwoman”: trama, curiosità e anticipazioni

Questa sera sarà trasmesso su Italia 1 Catwoman, film con protagonista Halle Berry che racconta la genesi della supereroina. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla pellicola.

Catwoman è una delle co-protagoniste femminili più note dell’universo di Batman, sempre distintasi per la sua spiccata sensualità e furbizia. Il ruolo è stato interpretato in grandi pellicole da varie personalità, da Michelle Pfeiffer (Batman returns di Tim Burton) a Anne Hathaway (la trilogia del cavaliere oscuro di Christopher Nolan). Nel 2004 la Warner Bros decide però di produrre un film stand alone sulla supereroina vestita da gatta. Dopo un lungo cast, il ruolo viene preso dalla bellissima Halle Berry.

Catwoman, trama e curiosità sul film

Il film racconta la straordinaria storia di Patience Phillips, una timida grafica di un’azienda di cosmetici. Un inconveniente porta Patience a scoprire un orribile segreto dietro la creazione di una crema prodotta dall’azienda che pare essere un best-seller: se il trattamento non è continuo il cosmetico può comportare la morte. In fuga da delle guardie di sicurezza che vogliono insabbiare la vicenda ed evitare una fuga di notizie, la grafica cade in mare ed annega. I poteri del gatto Midnight la riporteranno in vita e le permetteranno di compiere la sua vendetta come Catwoman.

La pellicola, che puntava a rivalutare la figura della donna mascherata, e che prevedeva anche diversi sequel, fu un grande flop. Tra le cause del fallimento si nomina spesso l’uscita parallela dei Batman di Nolan, che avevano già rivalutato i cinecomics e che erano stati finanziati ad altissimi budget. Il film si conferma comunque come un action ben fatto, condito dalla carismatica performance di Halle Berry e Sharon Stone nei panni dell’antagonista. Il film sarà disponibile questa sera su Italia 1.