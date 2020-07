Loretta Goggi e la sorella Daniela: grazie a lei ha ricominciato a vivere

Non tutti sanno che per Loretta Goggi la sorella Daniela è stata un punto di riferimento fondamentale. Scopriamo insieme perché.

Loretta Goggi ha una sorella minore, Daniela, probabilmente meno nota al grande pubblico, ma altrettanto brillante e capace in ambito artistico. Le due sono legate da un affetto profondo e sincero, cementato anche e soprattutto nei momenti di difficoltà…

Che fine ha fatto Daniela Goggi

Romana, classe 1953, Daniela Goggi ha alle spalle una lunga carriera costellata di successi, iniziata quando, ancora bambina, ha recitato in uno sceneggiato televisivo ispirato al romanzo David Copperfield di Charles Dickens. Da adolescente è stata tra l’altro la monaca di Monza nella riduzione televisiva de I Promessi Sposi andata in onda nel 1967, e nella mini serie tv E le Stelle Stanno a Guardare ha condiviso il set con la sorella Loretta.

Non solo: Daniela Goggi è stata anche cantante: col nome d’arte di Daniela Modigliani ha firmato un contratto discografico e negli anni ’70 ha pubblicato due singoli. Più o meno nello stesso periodo è comparsa per la prima volta in un varietà Rai, in veste di compagna di viaggio del duo comico composto da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia nello studio della trasmissione Due Ragazzi Incorreggibili, di cui ha cantato anche la sigla (poi premiata con il disco di platino).

Poi, proprio mentre stava cavalcando l’onda del successo, Daniela Goggi si è allontanata da anni dalle luci della ribalta per dedicarsi alla famiglia. Nel 1987 si è sposata con il conte Pierfrancesco Vannutelli, dal quale ha avuto una figlia, Maria Costanza. Tra i suoi ultimi impegni artistici c’è il cortometraggio Sogni, dedicato al difficile tema della malattia di Alzheimer, uscito nel 2019 e diretto da Angelo Longoni, che l’ha vista recitare dopo tanti anni al fianco di Loretta e si focalizza su un tema estremamente complesso, ossia la malattia di Alzheimer.

E non si può non ricordare il ruolo fondamentale che Daniela Goggi ha avuto nell’aiutare la sorella Loretta a riprendersi dal dolore per la scomparsa del compagno di una vita Gianni Brezza. Come la stesa Loretta ha raccontato in un’intervista a Gente, Daniela le chiese di accompagnarla in Argentina per andare a trovare la figlia Maria Costanza e proprio grazie a quel viaggio con l’amatissima sorella la famosa cantante, attrice e imitatrice ha trovato la forza di ricominciare a vivere.

