Loretta Goggi, la rivelazione sul marito: “Per lui ho fatto tutto…”

Gianni Brezza è stato il marito e il grande amore di Loretta Goggi, che ha voluto svelare il segreto di una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo.

Gianni Brezza è stato il marito di Loretta Goggi e resta il grande amore della sua vita anche ora che non c’è più. Lo ha confessato lei stessa, ospite di “A raccontare comincia tu” con Raffaella Carrà (in replica stasera su Rai). La loro love story è andata avanti tra alti e bassi per 32 lunghi anni: un record tra le coppie del mondo dello spettacolo (e non solo). Il segreto di una relazione così longeva? Lo ha svelato la diretta interessata aprendo uno spiraglio sulla sua vita coniugale…

La vita coniugale di Loretta Goggi

“32 anni insieme non sono uno scherzo, l’ho incontrato a 29 anni e mi ha accompagnato fino all’ultimo – ha raccontato Loretta Goggi a Raffaella Carrà -. È stato un incontro fulminante, io sono un po’ lenta, ci ho messo mesi ad innamorarmi di Gianni però quando l’ho incontrato non avevo chiuso bene un’altra storia, vedevo che era un bell’uomo e quando ci incontravamo noi parlavamo molto della nostra vita reciproca, familiare, sentimentale ecc, è stata un’amicizia, lui era uno di quelli con cui potevi parlare di tutto, ma non di lavoro ed era una salvezza. Un giorno mi chiede di uscire e mi porta in un bar a prendere una cosa, e parlando del più e del meno mi chiese se fossi fidanzata, però avevo ancora quella situazione in ballo, lui mi guarda e fa ‘io una donna se non è tutta per me non la voglio, scendi da questa macchina’”.

Quello tra Loretta Goggi e Gianni Brezza, come tutti i grandi amori, è stato anche burrascoso. Il ballerino e coreografo infatti aveva già famiglia e figli e per questo motivo all’inizio i due hanno vissuto la loro relazione in clandestinità. Poi l’uscita allo scoperto e la scelta di dichiarare il loro amore a tutti. “Alla fine non ci siamo sbagliati, ci siamo amati tantissimo – ha spiegato la Goggi – abbiamo litigato tantissimo, tanto che ogni anno lui faceva le valigie e andava via. Per lui ho fatto tutto, ma quando prendeva queste decisioni l’unica cosa che sono riuscita a fare era non cercarlo, perché poi c’era un limite. Mi telefonava e mi diceva: ‘Goggi ho finito il profumo, me lo compri tu o me lo devo comprare da solo?’ e io telefonavo e dicevo ‘ti ho comprato il profumo’ era il suo modo per tornare a casa’…”.

EDS