La coppia è una delle più amate dal web, nonostante mantengano gelosamente la loro privacy. I due infatti non hanno lasciato trapelare molto sulla propria relazione e vita privata. Le nozze stesse si sono svolte lontano dai riflettori.

Si sono conosciuti a Milano Antonella e Lino, presso l’Università Bocconi. La Liuzzi lavora lì come coordinatrice di un prestigioso master in management. Tra i due è scattata subito la scintilla, ed è arrivato ieri il giorno del fatidico sì. La notizia è giunta direttamente dal Noci Gazzettino, ossia una testata locale in provincia di Bari.

È arrivata dunque da Noci, il paese di origine di Antonella Liuzzi, in provincia di Bari, la notizia delle nozze. Il matrimonio è avvenuto in forma privata, in Campidoglio, a Roma. Gli invitati presenti erano soltanto pochi intimi, nessun posto dunque per chiacchiere indesiderate.

Proprio così, l’attore di Che Dio ci aiuti Lino Guanciale è convolato ieri a nozze con la storica compagna Antonella Liuzzi. Sono i giornali locali pugliesi a diffondere la notizia, in quanto le nozze sono state celebrate in totale riservatezza, lontano da telecamere, luci ed occhi indiscreti. Non è una novità che i due abbiano optato per la privacy, scegliendo dunque un matrimonio intimo e in forma privata.