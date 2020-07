Ilary Blasi, il post stupisce tutti i fan: “Punti di vista”. Durante queste afose giornate estive, la conduttrice e showgirl ha regalato ai propri followers un divertente post sulla propria pagina Instagram.





Si è mostrata come certamente i suoi ammiratori non l’avevano mai vista. La Blasi è stata infatti la protagonista di una immagine, pubblicata sui social poche ore fa, con la quale si è rivelata a tutti coloro che la seguono in una veste piuttosto insolita. I followers hanno particolarmente apprezzato le sue abilità.

Ilary Blasi, la fotografia che stupisce tutti i fan: “Punti di vista”

Mentre si gode le vacanze all’insegna del relax e della spensieratezza, la conduttrice televisiva e showgirl ha pubblicato recentemente sui social una fotografia che ha riscosso molto successo tra i propri ammiratori.

La vedremo, durante la prossima stagione televisiva, alla guida di alcuni programmi di successo, come L’Isola dei Famosi e Lo Show dei Record. Nel frattempo però Ilary Blasi sta trascorrendo le proprie vacanze in compagnia della propria famiglia tra il relax e il divertimento, come è evidente da alcune immagini che stanno facendo il giro della rete.

Solo alcune ore fa la showgirl ha pubblicato una fotografia su Instagram nella quale è ritratta in una strana posizione che ha divertito moltissimo i suoi estimatori. Appoggiata al muro infatti, la conduttrice è sottosopra, ovvero, in posizione verticale, poggia i piedi in alto e su questi è collocato un cappello, mentre le sue mani sono poggiate a terra, dentro i suoi stivali.

Il commento all’immagine recita: “Punti di vista”, e collocata subito dopo queste parole vi è una emoticon sorridente, al contrario. Certamente l’immagine ha fatto sorridere i moltissimi ammiratori della Blasi che hanno commentato con tante faccine sorridenti l’immagine della loro beniamina.

Visualizza questo post su Instagram Punti di vista🙃 Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 19 Lug 2020 alle ore 4:55 PDT