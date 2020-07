Direttamente dal proprio profilo Instagram, Fabrizio Corona si mostra in una posa che fa molto discutere ma che la dice lunga su quello che è il suo personaggio.

Visualizza questo post su Instagram NON PREGO DIO,PREGO LA FORZA DELLA MIA ANIMA. @adalet_official Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 19 Lug 2020 alle ore 9:19 PDT

Ancora una volta Fabrizio Corona provoca e lo fa in maniera capace di lasciare il segno. Da casa sua, sul proprio profilo personale Instagram, il siciliano si mostra nell’atto di pregare. Ma non è Dio il destinatario delle sue preghiere, bensì sé stesso. “Non prego Dio, prego la forza della mia anima”, scrive il 46enne originario di Catania. Lo scatto è realizzato per scopi commerciali e pubblicitari, come diversi altri resi pubblici di recente.

Corona

Fabrizio Corona, il solito show provocatorio sui social

Visualizza questo post su Instagram MALEDETTI. @amywinehouse @adalet_official Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 18 Lug 2020 alle ore 11:50 PDT