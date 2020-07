Diletta Leotta, scatto da San Siro: “La vita è migliore…quando ridi”

La conduttrice di DAZN, Diletta Leotta, è sempre protagonista sul suo profilo Instagram con scatti davvero sensuali: ecco l’ultima foto da San Siro

Ultimi giorni frenetici anche per quanto riguarda la vita privata della conduttrice di Dazn, Diletta Leotta, con alcune indiscrezioni relative alla fine della storia con King Toretto. Al momento non ci sarebbero conferme ufficiali, ma la bionda siciliana è sempre protagonista con scatti davvero sensuali che mettono in mostra tutta la sua bellezza. L’ultimo è arrivato proprio pochi minuti fa direttamente da un palo della porta di San Siro con Diletta, che mentre è appoggiata, sforna un sorriso bellissimo. La foto è stata accompagnata dalla didascalia: “La vita è migliore…quando ridi“. Nella serata di ieri, sabato 18 luglio, la conduttrice è stata presente a bordo campo per Milan-Bologna insieme a Gobbi e Matri per commentare il pre e post-gara della sfida di Serie A.

Diletta Leotta, direttamente da San Siro