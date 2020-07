“Catwoman”, chi è la protagonista Halle Berry: età, foto e carriera

Halle Berry è un’attrice statunitense, protagonista del film su Italia 1 Catwoman. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua vita e carriera.

Maria Halle Berry nasce a Cleveland, negli Stati Uniti, nel 1966. Il padre, Jerome Jesse, era un’autista di autobus mentre la madre, Judith Ann Hawkins, era un’infermiera psichiatrica. I genitori di Halle di separano quando lei ha soli quattro anni e, successivamente, si trasferisce sotto la custodia della madre. Fin da giovanissima l’attrice coltiva una passione e predisposizione per l’arte e il mondo dello spettacolo. In seguito al diploma, Halle decide di dedicarsi al mondo della moda, posando per shooting e partecipando a diversi concorsi, tra cui Miss Ohio che la troverà vincitrice. Halle ha due sorelle, Heidi e Renee.

Halle Berry, la carriera cinematografica e la vita privata

Halle ha un’esordio molto complicato: l’essere un’attrice di colore è molto spesso motivo di scarto nei cast e la notorietà è una scalata sempre più dura. Inizia a lavorare per la televisione in California e in Living Dolls, mentre nel 1991 riesce a sfondare sul grande schermo con il lungometraggio Jungle Fever. Affascinante e carismatica, Halle riesce a guadagnarsi il suo posto nel mondo dei grandi dello spettacolo. Nel 2002 riesce a vincere l’oscar con Monster’s Ball, che segna una crescita assoluta dell’attrice. Nel 2004 è in Catwoman e successivamente partecipa a tante altre produzioni cinematografiche.

La vita privata

Halle ha avuto una vita amorosa turbolenta, è infatti stata protagonista di ben tre matrimoni. L’ultimo, conclusosi nel 2016, è stato quello con il collega Olivier Martinez, con la quale ha dato alla luce il suo secondogenito Maceo Robert. La primogenita, Nahla Ariela, nata nel 2008, è stato frutto della relazione con il collega Gabriel Aubry.