Bellissima e seducente, Belen Rodriguez sa di essere tutto questo e fa la birbante sui social. La splendida showgirl argentina esagera per la gioia dei fans.

Non ci sono parole per descrivere Belen Rodriguez in uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram. La 35enne argentina ottiene facili consensi togliendosi il pezzo di sopra del suo succinto costumino da bagno. Ed è bellissima, uno spettacolo sontuoso. Rovinato parzialmente da mani e braccia piazzate strategicamente per coprire quello che nascondono. Ma va benissimo anche così.

Visualizza questo post su Instagram 𝙾𝚙𝚜…

Visualizza questo post su Instagram Tutto sembra aver trovato il giusto peso

Belen Rodriguez, una meraviglia per gli occhi

