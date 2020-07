Belen, la rivelazione nel post su Instagram: “Il giusto peso”. La showgirl si gode la sua vacanza dopo un periodo davvero intenso e lancia un messaggio probabilmente molto significativo sul proprio stato d’animo.





La splendida showgirl argentina continua a far parlare di sé. Dopo il periodo burrascoso appena trascorso e dovuto alla fine della sua storia d’amore con il ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino, ora Belen sembra aver ritrovato il proprio equilibrio e ha condiviso questo suo nuovo stato d’animo con tutti i propri fan, attraverso un post sui social.

Belen e il messaggio su Instagram: “Il giusto peso”

Probabilmente dalla splendida Ibiza, dove la showgirl è recentemente volata per trascorrere un periodo di spensieratezza dopo le vicissitudini legate alla fine della sua storia d’amore con Stefano de Martino, Belen ha pubblicato una fotografia su Instagram corredata da un commento che potrebbe svelare qualcosa in più sul suo stato d’animo.

Nell’immagine la showgirl mostra una scalinata in pietra e mattoni, al fianco della quale sono posti alcuni fiori bianchi. Un luogo che rimanda certamente un’idea di serenità e pace. Come quella forse ritrovata dalla splendida argentina. A questo farebbe pensare inoltre il commento a corredo della fotografia, il quale recita: “Tutto sembra aver trovato il giusto peso”. Che le pene d’amore recentemente trascorse siano solo un lontano ricordo? Probabilmente le parole della showgirl volevano intendere proprio questo. Tanto più in questo periodo, nel quale sembrerebbe aver trovato conforto tra le braccia di Gianmaria Antinolfi, il quale ha recentemente chiuso la relazione amorosa con la modella brasiliana Dayana Mello. Staremo a vedere se il rapporto tra i due si consoliderà sempre più nei prossimi mesi e se la loro diventerà la coppia dell’estate.

Visualizza questo post su Instagram Tutto sembra aver trovato il giusto peso Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 19 Lug 2020 alle ore 9:56 PDT