Bari, un bimbo di 10 anni accoltella uno di sette per una bicicletta

Un episodio davvero incredibile quello che è accaduto a Conversano, in provincia di Bari. Un bambino di 10 anni ha accoltellato uno di sette perché non voleva dargli la bicicletta secondo una prima ricostruzione degli inquirenti. Quello più grande avrebbe invitato quello più piccolo a salire sulla bici, ma lui si sarebbe rifiutato andando così via. Così prima l’ha raggiunto, per poi ferirlo alla pancia con un coltello. Successivamente il bimbo ferito si è diretto dai genitori che l’hanno trasportato immediatamente all’ospedale di Putignano: il piccolo è stato medicato con una prognosi di dieci giorni.

Bari, l’episodio da condannare

Successivamente è arrivata la denuncia del padre del più piccolo nei confronti di chi ha aggredito il figlio. Ora gli inquirenti vogliono scoprire quale arma sia stata utilizzata: inoltre, sono state prese in esame anche le videocamere di sorveglianza della zona. Come riportato da “Il Fatto Quotidiano” ha parlato anche il procuratore Ferruccio De Salvatore che ha rivelato che se il minore non è imputabile, si fanno verifiche sulle condizioni di vita dello stesso bambino e sul contesto genitoriale. Un gesto davvero incredibile quello che è avvenuto tra bambini.