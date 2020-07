Un bambino morto in piscina qualche secondo dopo essere entrato in acqua. Il dramma accade nella struttura comunale davanti agli occhi di tanti presenti.

A Brescia si riscontra purtroppo l’episodio di un bambino morto in piscina. La tragedia è accaduta all’interno della struttura comunale della città lombarda. Il piccolo aveva 7 anni e stando a quanto raccontato dai presenti che hanno assistito alla tragedia con i loro occhi, si è sentito male all’improvviso.

Il malore è sorto subito dopo che il bambino morto in piscina si era tuffato in acqua. Immediato l’intervento dei bagnini che però non hanno potuto fare niente per fagli tornare i sensi. Il bimbo non si è più ripreso. Sgomenti anche i suoi parenti che pure hanno visto tutto quanto. La famiglia aveva origini straniere ed ora si indaga ufficialmente su disposizione della Procura di Brescia, che ha disposto l’apertura di un fascicolo a proposito di questo dramma. Si vuole capire se ci la cosa poteva essere evitata.

