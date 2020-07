Verona Atalanta Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Verona e Atalanta è valido per la giornata 34 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Rush finale per la Serie A TIM: le vittorie di Atalanta e Inter e il contestuale pareggio della Juventus, che da diverse giornate non appare brillantissima, hanno un po’ riacceso il finale di stagione, sebbene i punti da recuperare dalla capolista siano tanti.

Oggi alle 17.15 la 35esima giornata di campionato si apre col match tra Verona e Atalanta, due squadre con aspettative diverse: i padroni di casa si giocano le ultime speranze di rientrare nella corsa Europa League, gli ospiti in attesa di Lazio Juve, potrebbero andare a meno quattro dalla vetta.

Verona Atalanta: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questo pomeriggio allo stadio Bentegodi di Verona viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre). La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

19 finora le partite giocate tra le due squadre al Bentegodi, otto di queste le hanno vinte i padroni di casa contro le cinque degli ospiti, che però hanno realizzato complessivamente un gol in più. Questo grazie al clamoroso 0-5 dell’ultimo match disputato nel 2017-18.

Verona Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

L’allievo, Juric, anche se è squalificato, sfida il maestro Gasperini nella sfida di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; D. Zapata.