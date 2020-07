Uomo tiene una donna in ostaggio, la polizia sta negoziando il rilascio

La polizia è intervenuta all’esterno di un appartamento nel quale si ritiene che un uomo stia tenendo in ostaggio una donna da ieri pomeriggio.

Attimi di agitazione questa mattina in una zona residenziale di Birmingham, Inghilterra, dopo l’arrivo di diverse volanti della polizia e ambulanze. La zona è stata recintata con i cordoni e per il momento nessuno può entrarvi, nemmeno i cittadini che vi risiedono. Secondo quanto riferito dai media britannici, il motivo di tale mobilitazione è legato ad un episodio di sequestro di persona.

A quanto pare ieri pomeriggio, intorno alle 5 (ora locale), l’uomo ha preso in ostaggio una donna e si è barricato in casa senza permetterle di uscire. Non è chiaro se a chiamare le forze dell’ordine sia stata la stessa donna o se i vicini di casa hanno compreso la situazione e allertato le autorità. Fatto sta che da questa mattina la zona è presidiata da molti poliziotti che stanno tutt’ora cercando di portare alla razionalità l’uomo e di fare uscire incolume da questa difficile situazione la donna.

Uomo tiene una donna in ostaggio a Birmingham: la polizia tratta il rilascio

In questa fase delicata dell’operazione di polizia, dunque, gli agenti stanno cercando di capire cosa vuole l’uomo ed al contempo di convincerlo a lasciare andare la donna tenuta in ostaggio. Non sono noti altri dettagli della vicenda, dunque non sappiamo se le due persone coinvolte si conoscessero prima o se si sia trattato di un vero e proprio rapimento. Non sono note, dunque, nemmeno le ragioni del sequestratore, al momento infatti la polizia non ha voluto rilasciare ulteriori elementi sul caso.