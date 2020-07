Sara Croce, la conferma della nuova storia: lo scatto bollente

La conferma è arrivata direttamente dal suo profilo Instagram: Sara Croce ha svelato il suo nuovo amore dopo i flirt della scorsa estate

Nuova storia d’amore per Sara Croce con la conferma ufficiale con una foto sul suo profilo Instagram. La ragazza, ex Madre Natura di Ciao Darwin è stata protagonista con uno scatto davvero sentimentale con tanti like e commenti in pochi minuti. Dopo tanti flirt, anche con Andrea Damante della scorsa estate, la bella ragazza classe 1998, ha trovato l’amore con Gianmarco Fiory. I due ora si stanno godendo le vacanze prima a Capri e Ischia, per poi volare a Taormina prima dei tanti impegni lavorativi in vista della prossima stagione.

Sara Croce, l’amore con Fiory

La coppia è insieme da qualche mese e, dopo le varie indiscrezioni, i due sono usciti alla scoperto dopo il gossip lanciato da Dagospia nelle scorse settimane. La storia d’amore con il calciatore è davvero incredibile con la passione che è scoppiata improvvisamente e che ora stanno vivendo insieme.