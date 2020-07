Lidia De Santis, chi è la protagonista di ‘La sai l’ultima?’

Chi è Lidia De Santis, proprietaria del ristorante La Cucina del Rio e protagonista di ‘La sai l’ultima?’, programma in cui è giunta in finale.

La ‘cheffa’ Lidia De Santis, proprietaria del ristorante La Cucina del Rio, a Riofreddo, al confine tra Lazio e Abruzzo, è stata protagonista con la sua simpatia dell’edizione 2019 del programma televisivo ‘La sai l’ultima?’.

Leggi anche –> La Sai l’Ultima 2019, che coppia Gianluca Fubelli e la Morali – FOTO

Inserita nella prima puntata, ne è uscita vincitrice. Sposata con Girolamo, ha due figli, Luca – che ha seguito le sue orme – e Francesca. La simpatia della donna ha travolto tutti e i paragoni si sono sprecati.

Leggi anche –> Sergio Galantini, chi è: vita e carriera del concorrente di “La sai l’ultima”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Curiosità su Lidia De Santis, campionessa a La sai l’ultima?

In particolare, molti hanno paragonato la concorrente della trasmissione di Canale 5 a un’altra grande comica, Lella Fabrizi, la ‘Sora Lella’ del cinema italiano, che con lei ha una caratteristica in comune: sono infatti entrambe cuoche eccellenti, oltre ad avere un ristorante. Il paragone con la compianta attrice è dato anche dalla naturalezza e dalla simpatia della ‘cheffa’.

Lidia De Santis, infatti, si è subito trovata a suo agio all’interno della trasmissione, condotta da Ezio Greggio. Non solo: la notorietà datale dalla trasmissione La sai l’ultima? è stata importante anche per la crescita del suo ristorante. In molti si sono incuriositi dopo averla vista in tv.