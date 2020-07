Incidente letale sull’Aurelia, il bilancio è di due morti e un ferito

Nelle prime ore di questa mattina si è verificato un grave incidente sull’Aurelia che ha visto coinvolti tre veicoli: il bilancio è di 2 morti e 1 ferito.

Le ultime 24 ore sono state segnate da una serie di incidenti letali. Nella giornata di ieri ce ne sono stati ben due, nel primo è morta un’intera famiglia, mentre nel secondo la vittima è stata una bambina di 9 anni. Questa mattina si è verificato un altro incidente letale, questa volta in zona Palidoro, sull’Aurelia. La dinamica dell’accaduto non è chiara, per il momento sappiamo che sono rimaste coinvolte tre vetture e che il bilancio è già grave: sono morte due persone ed una è rimasta ferita.

La comunicazione è giunta dai Vigili del Fuoco, i quali hanno informato la stampa di aver mandato un’Autovettura sul sito dell’incidente, poiché una delle vetture ha preso fuoco dopo l’urto. Il pompieri dunque si sono occupati di spegnere le fiamme, ma non sono giunti in tempo per riuscire a salvare le persone intrappolate all’interno dell’auto. La zona è stata recintata per permettere agli agenti di effettuare i rilevamenti e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Incidente sull’aurelia: traffico congestionato

Al fine di permettere il completamento delle operazioni di soccorso e di quelle d’indagine, la polizia stradale ha imposto il senso alternato su tutto il tratto di strada. Questo ha fatto sì che si creassero delle lunghe code in entrambi i sensi di marcia. A comunicarlo è Astral Infomobilità: “#SS1 #Aurelia code per #incidente svincolo Ospedale Bambin Gesù in entrambe le direzioni”.