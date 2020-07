Gemma Galgani, l’accusa di Nicola Vivarelli: l’annuncio

Gemma Galgani fa parlare ancora di sé per la sua vita privata con il rapporto con Nicola Vivarelli: ecco l’annuncio del ragazzo di 26 anni

Gemma Galgani fa parlare ancora di sé dopo il rapporto con Nicola Vivarelli. Il ragazzo di 26 anni ora ha rotto il silenzio parlando del suo rapporto con la donna nonostante i 44 anni di differenza. Nelle sue stories di Instagram il ragazzo ha svelato di aver invitato Gemma a casa, ma non lei non si è mai presentata. La dama torinese ora dovrà rispondere alle accuse dell’Ufficiale di Marina.

Gemma Galgani, tutta la verità di Nicola

Così il giovane ragazzo, che è al momento a casa di amici con una villa e piscina, ha svelato nelle sue Stories: “Vi domanderete come mai Gemma non sia con me” aggiungendo poi che sarebbe la “prima cosa che vorrebbe”. Nicola ha rivelato di essere molto dispiaciuto per questo rivelando: “Purtroppo, nonostante i ripetuti inviti si vede che non vuole venire. Più che invitare io non so che fare”.