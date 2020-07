La notizia choc fa il giro di tuta l’Italia. Elisa Docali, una neomamma di appena 28 anni si è spenta pochi giorni fa. Scopriamo cosa è successo.

La tragedia è già volata di bocca in bocca, lasciando di sasso tutta la penisola. Si tratta della morte di una giovane mamma, deceduta ad un mese dal primo parto. Scopriamo insieme tutti i dettagli del tragico dramma.

La notizia arriva dal Nord Italia, più precisamente da Legnago, in provincia di Verona. La protagonista è Elisa Docali, una mamma di appena 28 anni. Era solare, piena di vita, e sempre sorridente. Il decesso della donna ha lasciato nel cuore di amici e parenti un vuoto incolmabile.

Elisa si è spenta per sempre nel giorno di mercoledì 15 Luglio 2020, lasciando soli il marito Stefano ed il piccolo Federico. La donna era, a detta di tutti, innamorata incondizionatamente del marito e del figlio neonato, il quale ha soltanto un mese di vita. Pare che il piccolo sia nato prematuramente a causa di un malore improvviso della madre, che a soli 7 mesi di gravidanza si è trovata a dover anticipare il parto.

Nonostante le innumerevoli complicazioni, Federico è nato prematuramente il 14 Giugno scorso, e non ha riscontrato fortunatamente rilevanti problemi di salute. Il quadro clinico di Elisa, a distanza di alcune settimane dal parto, è migliorato. La donna ha infatti potuto finalmente abbracciare il figlio e goderselo per un po’. Nonostante la ripresa, la 28enne si è spenta improvvisamente qualche giorno fa.

Elisa Docali: i messaggi d’addio e le parole dei cari

Sono numerose le persone che hanno speso alcune parole in onore di Elisa Docali, spirata un mese dopo il parto alla giovane età di soli 28 anni. “Ci portano via sempre i fiori più belli e preziosi.” ha dichiarato il parroco don Emanuele Novelli. “Adesso il tuo meraviglioso sorriso splende in cielo.. buon viaggio angelo!” si legge sul profilo social della donna. La morte della ragazza si è lasciata alle spalle una voragine di cuori spezzati che difficilmente riusciranno a riprendersi dopo una simile perdita.