Coronavirus, denunciato 24enne positivo: “Andava a feste e aperitivi”

A Bolzano un 24enne positivo al Coronavirus è stato denunciato insieme ai genitori: ecco come ha violato le misure restrittive.

Andava in giro per locali, tra feste e aperitivi, nonostante il 10 luglio scorso fosse risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Per questo motivo un 24enne di Badia (Bolzano) è stato denunciato insieme ai suoi genitori.

Molti testimoni, interrogati dai Carabinieri, hanno poi confermato che il giovane, impiegato nel settore del turismo, continuava a lavorare e frequentare persone in barba all’obbligo dell’isolamento imposto dall’Azienda sanitaria a lui e ai suoi familiari.

Quaranta persone in isolamento per colpa di un ragazzo positivo al Coronavirus

Il giorno dopo aver appreso l’esito del test il 24enne ha addirittura partecipato a una festa di laurea, e in molti lo hanno poi visto in diversi locali, la sera, sempre senza mascherina e senza rispettare le norme sul distanziamento. Anche i genitori del giovane, titolari di una falegnameria e di una struttura ricettiva della Val Badia e non positivi al Virus, ma potenzialmente contagiati per via dello stretto contatto, hanno continuato a svolgere le loro normali attività.

Dopo la segnalazione dell’azienda sanitaria, per i tre è scattata una denuncia a piede libero per aver violato l’obbligo di quarantena. Padre, madre e figlio sono stati segnalati alla Procura di Bolzano, con l’ipotesi di reato di epidemia colposa. Tutti i contatti stretti del ragazzo, intanto, sono stati collocati in quarantena: si tratta di circa quaranta persone, tutte della Val Badia.

