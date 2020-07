Cagliari Sassuolo Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Cagliari e Sassuolo è valido per la giornata 34 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Grande calcio nel pomeriggio di oggi 18 luglio 2020: alle 19.30 scendono infatti in campo due delle squadre rivelazione di questo campionato di calcio della Serie A TIM, ovvero Cagliari e Sassuolo, che hanno obiettivi diversi.

Infatti, i padroni di casa hanno raggiunto una salvezza tranquilla e hanno ormai ben poco da chiedere a questo campionato, mentre gli ospiti dopo aver fermato Juventus e Inter sognano la qualificazione alla prossima Europa League.

Cagliari Sassuolo: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questo pomeriggio alla Sardinia Arena di Cagliari viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sono appena cinque i precedenti in campionato in Sardegna tra queste due squadre, che si incontrarono per la prima volta nel 2013/14. Due le vittorie dei padroni di casa, una rimontando una situazione di 1-3 e vincendo 4-3, altrettanti i pareggi e uno solo il successo del Sassuolo. Nel 2017-2018, infatti, i neroverdi furono corsari in Sardegna grazie al gol dell’ex, Alessandro Matri.

Cagliari Sassuolo, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

I due allenatori, Zenga e De Zerbi, hanno completato le loro scelte. Queste le formazioni:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Klavan, Carboni; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, João Pedro.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Traoré, Locatelli; Djuricic, Raspadori, Haraslin; Caputo.