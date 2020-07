Dimenticato Stefano De Martino, Belen Rodriguez è volata ad Ibiza per rilassarsi dopo un periodo davvero frenetico tra lavoro e vita privata

Una vacanza romantica per Belen Rodriguez per dimenticare gli ultimi mesi davvero pesanti sotto ogni punto di vista. L’ormai ex di Stefano De Martino, dopo la festa di compleanno a Capri dei giorni scorsi, ha pubblicato un nuovo scatto direttamente da Ibiza con un profilo davvero sensuale. Per lei sono state settimane davvero incredibili con numerosi gossip che sono arrivati per la fine della sua storia d’amore con l’ex ballerino di Amici, al momento protagonista nella conduzione di Made in Sud su Rai2.

Belen in vacanza, ad Ibiza sempre con Stefano

La scorsa estate la showgirl argentina è volata nell’isola magica proprio in compagnia del suo ex Stefano e del piccolo Santiago, che è presente anche ora. Nelle ultime ore è tornata a parlare della sua rottura anche Nina Moric, che ha incontrato Belen a Capri. Ecco le sue rivelazioni al settimanale Nuovo: “Ognuno soffre in silenzio. Nel mondo dello spettacolo non è tutto oro quello che luccica”. Infine, ha rivelato: “Anche Belen ha il suo calvario. È molto delusa da quello che è successo nelle ultime settimane: è una ragazza molto in gamba. Le auguro il meglio per il futuro”.