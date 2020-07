Aurora Ramazzotti, la foto senza ritocchi: “Ci vuole coraggio…”

Sul profilo di Aurora Ramazzotti è apparsa una foto decisamente insolita accompagnata da un messaggio importante per tutti i suoi followers.

Aurora Ramazzotti non ha paura delle imperfezioni. L’ultima foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram la dice lunga a tale riguardo, e racchiude un messaggio per tutti noi: mai vergognarsi di se stessi e mostrarsi sempre per quel che sui è. Un tale livello di maturità e consapevolezza a poco più di 23 anni non è da tutti.

Leggi anche –> Aurora Ramazzotti, rottura con l’amico di sempre Tommaso Zorzi?

Leggi anche –> In versione “mungitrice”: “La peggior punizione…”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aurora Ramazzotti più “vera” che mai

“Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio – premette Aurora Ramazzotti nel commento che accompagna la foto in questione -. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere ‘umani’ spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati. Certo, condividere il bello è giusto e lo sarebbe ancor di più se non fosse un mondo un po’ contorto in cui tutti fanno a gara con gli altri”.

“Anche io gioco la mia parte – prosegue la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti – ma cerco sempre di farlo mantenendo quella componente di verità perché altrimenti non sarei fedele a me stessa. E poi non mi piace fingere di essere qualcuno che non sono. Troverò sempre assurdo che qualcuno possa anche lontanamente ispirarsi proprio a me che sono un disastro sia dentro che fuori. Ma allora, visto che ne ho la possibilità, sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più”. E giù like, commenti e condivisioni…

Leggi anche –> Michelle Hunziker, sfida a colpi di micro bikini con Aurora: social impazziti

EDS