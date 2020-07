Arsenal Manchester City FA Cup: streaming formazioni diretta

La partita tra Arsenal e Manchester City è valida per la semifinale di FA Cup: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Serata di grande calcio internazionale oggi con un match davvero imperdibile: Arsenal e Manchester City si giocano infatti l’accesso alla finale della FA Cup. Domani pomeriggio, si gioca invece l’altra semifinale che vede di fronte il Chelsea e il Manchester United.

Leggi anche –> Inter 5 maggio | ex Udinese Pineda | ‘Con la Juve non giocai per il timore biscotto’

Il match di questa sera sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Un avversario ostico il City per i Gunners: a Londra infatti perdono senza segnare da ben 4 scontri diretti. Quindi, i favori del pronostico sono per gli ospiti.

Leggi anche –> Tumore Gianluca Vialli, 17 mesi di chemioterapia: “Non volevo morire prima dei miei genitori”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Arsenal Manchester City: come vederla in streaming e in diretta tv

La partita di questa sera alle 20.45 ora italiana all’Emirates Stadium tra Arsenal e Manchester City è solo su Dazn. Il match è apertissimo a qualsiasi risultato. Attiva ora DAZN e goditi anche lo spettacolo del grande calcio internazionale. Guarda il grande calcio internazionale, compresa la fase finale della FA Cup, a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

Si tratta del terzo scontro diretto tra le due squadre in questa stagione e finora non c’è stata storia. Infatti, in entrambe le partite giocate in questo campionato, il Manchester City si è imposto con il risultato sonoro di tre a zero. A Londra, l’ultima volta hanno segnato una doppietta De Bruyne e nel mezzo Sterling.

Arsenal Manchester City in diretta: le formazioni di questa sera

Queste le scelte fatte dai due allenatori in vista dell’incontro di questa sera:

ARSENAL (3-4-3): Martinez; Mustafi, David Luiz, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Saka; Pépé, Lacazette, Aubameyang.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Bravo; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; B. Silva, Gabriel Jesus, Sterling.