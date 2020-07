In treno con la famiglia: i bimbi viaggiano gratis con Italo

In treno con la famiglia: i bimbi viaggiano gratis con Italo. L’offerta per le vacanze.

Molte famiglie italiane faranno le vacanze in Italia questa estate, a causa dell’emergenza sanitaria che sta limitando o rendendo difficili gli spostamenti. Le vacanze 2020, come abbiamo detto più volte, saranno all’insegna del turismo di prossimità, alla scoperta e riscoperta delle bellezze del nostro territorio. Mare, certo, ma anche montagna, lago, campagna, borghi e città d’arte. Sarà un’estate, e oltre, tutt’altro che di sacrifici, viste le meraviglie e le ricchezze che offre l’Italia.

In vista delle vacanze italiane, le famiglie possono approfittare delle offerte di viaggi, sconti e promozioni che mettono a disposizione le compagnie ferroviarie. Se l’auto sarà il mezzo usato da molti, per ragioni di praticità e sicurezza, tra i mezzi pubblici, il migliore è sicuramente il treno. Ideale sulle distanze medie e brevi. Il treno è pratico, comodo da usare, facile da prendere e garantisce anche una certa sicurezza riguardo al rischio Covid-19, grazie alle nuove misure di igiene e distanziamento a bordo. Il treno si prende in centro città e lascia direttamente nel cuore della meta di viaggio che si vuole raggiungere.

Per i viaggi in treno di tutta la famiglia, sono numerose le offerte e le promozioni. Qui vi segnaliamo quella di Italo treno dedicata alle famiglie con bambini, ai quali è offerto il viaggio gratis. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

In treno con la famiglia: bimbi gratis con Italo

Un’offerta per viaggiare in treno risparmiando rivolta alle famiglie con bambini. Si tratta di Italo Famiglia e propone il biglietto gratis per i bambini di età inferiore ai 14 anni che viaggiano con i genitori.

Con l’offerta Italo Famiglia – si legge sul sito web di Italo – i bambini di età inferiore ai 14 anni viaggiano gratis con la famiglia in ambiente Smart. Per beneficiare dell’offerta, la famiglia o il gruppo deve essere composto da un minimo di 2 a un massimo di 4 viaggiatori di cui almeno 1 maggiorenne. Non rientrano nel conteggio gli infanti tra i 0 e i 36 mesi, che possono viaggiare senza posto assegnato in braccio a un adulto. Gli adulti del gruppo pagano il prezzo equivalente alla tariffa Flex.

L’offerta è soggetta a disponibilità ed è acquistabile fino a 2 giorni prima della partenza su tutti i canali di vendita (esclusa la vendita diretta tramite personale a bordo). Non sono consentiti il cambio o il rimborso. Sono esclusi i viaggi in treno alla domenica. Inoltre, acquistando l’offerta Italo Famiglia in ambiente Smart si possono accumulare punti Italo Più.

Per ulteriori informazioni: www.italotreno.it/it/offerte-treno/italo-famiglia

Nuove tratte Italo

Ricordiamo anche che per l’estate, Italo ha ripristinato anche quest’anno le tratte estive per la Riviera Adriatica, con i treni alta velocità di Italo in partenza da Milano o da Bologna e con fermata a Rimini, Riccione, Pesaro e Ancona.

Non solo, la novità di questa estate è l’attivazione delle nuove destinazioni per il Cilento e la Calabria. Partendo dalle stazioni ferroviarie di Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno, i viaggiatori potranno raggiungere: Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri, in Cilento, e Paola, Lamezia Terme, Rosarno, Villa San Giovanni e Cosenza, in Calabria.

Nuovi collegamenti per le mete di vacanza. Conviene dunque approfittare delle offerte di viaggio di Italo per raggiungere queste destinazioni con tutta la famiglia risparmiando.

Norme di sicurezza per il Covid-19

Ricordiamo, infine, che per viaggiare a bordo dei treni Italo sono richieste dal contratto di trasporto particolari condizioni dettate dalle norme di sicurezza e prevenzione dovute all’emergenza Covid-19.

Condizioni obbligatorie e autodichiarazione

Per viaggiare sui treni Italo è obbligatorio dichiarare, per sé e per le persone appartenenti al proprio nucleo familiare con cui si viaggia insieme:

di non essere affetto da Covid-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;

o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni; di non accusare sintomi riconducibili al Covid-19 , quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da Covid-19 negli ultimi 14 giorni;

, quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da Covid-19 negli ultimi 14 giorni; l’impegno a rinunciare al viaggio e a informare l’Autorità sanitaria competente nell’ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse o delle predette condizioni si verificasse prima del viaggio o entro otto giorni dal viaggio, specificando altresì i servizi ferroviari utilizzati.

