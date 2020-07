Tragico incidente stradale: muore una bimba di 9 anni nel foggiano

Un tragico incidente stradale tra due vetture sulla stradale 110, in provincia di Foggia, ha portato alla morte di una bimba di soli 9 anni.

Questo pomeriggio si è consumata una tragedia in provincia di Foggia. Due automobili che viaggiavano in direzioni opposte sulla stradale 110 si sono scontrate frontalmente. Quattro sono le persone rimaste coinvolte nel tragico sinistro: tre di loro sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale, una invece è deceduta. La vittima è una bambina di 9 anni residente a Carapelle (Foggia), il cui nome non è stato comunicato per ragioni di privacy.

Al momento non è nota nemmeno l’identità delle altre persone coinvolte nel sinistro. Con ogni probabilità in ogni caso, due di loro sono i genitori della bambina deceduta. La dinamica dell’accaduto non è stata ancora accertata, dunque non è possibile stabilire in che modo le due auto sono venute a contatto, se per la perdita di controllo da parte di uno dei due automobilisti o per un sorpasso effettuato senza la dovuta precauzione.

Morta bimba di 9 anni in un tragico incidente: la polizia indaga

Sul luogo del sinistro sono giunte le ambulanze ed i vigili del fuoco per cercare di soccorrere le persone coinvolte e salvare la vita alla piccola. Presenti sul tratto della stradale anche i Carabinieri a cui è stato affidato il compito di effettuare i rilevamenti del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Come detto al momento non è possibile stabilire con certezza cosa è accaduto, ma il fatto che l’asfalto fosse scivoloso a causa delle abbondanti piogge che c’erano state in zona fa propendere per la fatalità: ovvero che una delle due vetture ha perso è uscita fuori carreggiata a causa dell’asfalto bagnato.