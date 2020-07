Test visivo, barca o lune piene: cosa vedi prima nell’immagine?

Questo interessante test visivo permette di capire qualcosa sulla tua personalità: cosa vedi per primo nell’immagine, una barca o delle lune?

Abbiamo osservato test che presentavano immagini indefinite al fine di creare un‘illusione ottica e altre che ne contenevano all’interno altre o più d’una allo stesso scopo. Quella che vi proponiamo oggi, invece, ha tutti gli elementi ben in vista e non ha una struttura prospettica che permette di identificarne primariamente una.

Il funzionamento è lo stesso dei test precedenti, bisogna osservare l’immagine e capire cosa si nota per primo. In base all’elemento che cattura primariamente la vostra attenzione chi ha ideato il test ha preparato dei diversi specchietti di personalità. Il limitare la personalità di chiunque guardi un’immagine in solo quattro categoria presenta dei limiti evidenti nel centrare la personalità del singolo, ricca di sfaccettature che lo differenziano dagli altri. E’ possibile dire dunque che il test delinea quattro tipologie di soggetti, ma non ha un’attendibilità scientifica.

Test visivo: cosa vedi per primo?

Nell’immagine ci sono quattro differenti soggetti, alcuni più grandi e quindi più evidenti e altri un po’ meno. Osservate l’immagine e comprendete quale di questi ha catturato la vostra attenzione. Di seguito vi riporteremo ciò che questo potrebbe dire di voi.

Lune

Se le avete notate per prime vuol dire che siete soggetti empatici, onesti e sinceri. Siete particolarmente colpiti dalle ingiustizie e cercate di porvi rimedio. Cercate di comprendere e controllare tutto, ma dovete scendere a patti con la consapevolezza che non tutto può essere controllato o salvato. Avete molta forza e siete delle persone trainanti

Gondoliere

Se avete notato per prima cosa l’uomo sulla barca, avete uno spirito ottimista e siete delle persone creative e curiose. Dotati della capacità di capire quali persone sono positive e quali negative per la vostra vita, eliminate il superfluo e difendere le persone care con le unghie e con i denti. Avete coraggio e ottimismo, ma tendete a nascondere quelle che sono le vostre migliori qualità.

Stella

Se avete notato primariamente la stella in alto a destra, l’elemento maggiormente celato allo sguardo, probabilmente siete delle persone insicure. Chiedete sempre conferma e sentite il bisogno che gli altri notino il vostro valore. Non è facile diventarvi amici perché siete diffidenti e schivi, ma le persone vi ritengono amici fidati. La vostra insicurezza vi impedisce di capire quante persone attorno a voi vi ritengono fondamentali.

Mare infinito

Altro elemento celato seppure ben in vista, lo si ritiene parte dello sfondo e non soggetto da osservare, se avete fissato lo sguardo sul mare probabilmente siete persone pacifiche e serene. Siete appassionati di avventure e vi piace cambiare spesso luogo e attività, vi piace fare nuove conoscenze e siete delle persone ottimiste.