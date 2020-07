Novità in vista per Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne e protagonista in Temptation Island: ecco l’annuncio dopo l’addio tra Ciavy e Valeria

Un addio davvero decisivo quello tra Valeria Liberati e Ciavy dopo il falò avvenuto nella terza puntata di Temptation Island. Il ragazzo ha accusato la propria ormai ex fidanzata di essere pesante e possessiva. Così la stessa Valeria si è avvicinata al tentatore Alessandro Basciano, che è stato uno dei corteggiatori di Giulia Quattrociocche ad Uomini e Donne. Così la ragazza ha svelato durante il falò: “In appena sette giorni mi sono amata di nuovo”. Alla fine del confronto i due sono usciti separati.

Temptation Island, l’annuncio su Basciano

Successivamente il direttore di Gossip News Italia, Angelo Fasolo, ha rivelato altro per quanto riguarda Alessandro Basciano. Tra Valeria e l’ex corteggiatore è scappato un bacio, ma lui non avrebbe intenzionato di continuare il flirt con la ragazza. Lo stesso Basciano potrebbe anche essere a sorpresa il prossimo tronista di Uomini e Donne.