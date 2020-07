Temptation Island, Anna e Andrea: dichiarazione d’amore della tentatrice

Ennesimo scossone nella relazione tra Anna e Andrea a Temptation Island, dopo che una tentatrice ha confessato il suo amore per il concorrente.

Gli appassionati di Temptation Island si sono molto avvicinati alla storia di Anna e Andrea. I due sono andati sull’isola della tentazione perché lei vorrebbe avere un bambino, mentre lui non si sente ancora pronto a compiere un passo così importante. Il sentimento che li lega è forte, ma una simile divergenza d’opinione ha portato il rapporto ad una crisi aperta.

La crisi si è acuita quando Anna ha cominciato ad avvicinarsi al tentatore Carlo. Andrea in realtà è convinto che la sua fidanzata stia cercando di farlo ingelosire e di fargli capire che può avere un altro. Tuttavia il comportamento, per quanto finalizzato a fargli capire cosa perderebbe, non è affatto piaciuto. Dello stesso parere sia sulle intenzioni che sul comportamento sono anche i telespettatori ed i fratelli di Andrea, intervenuti in studio durante l’ultima puntata del programma.

Temptation Island: la dichiarazione d’amore di Francesca

Vedere la fidanzata che si comporta in quel modo ha portato Andrea ad essere molto triste e a desiderare che il programma finisca il prima possibile. Il concorrente, però, non ha richiesto il falò, poiché vuole capire fino a che punto si voglia spingere. Intanto la sua storia e le sue sofferenze hanno attirato l’interesse della tentatrice Francesca, prima confidente di Andrea. I modi gentili e le parole del concorrente l’hanno conquistata al punto da portarla a fare una dichiarazione d’amore.

La tentatrice ha confessato di provare piacere in compagnia di Andrea e che si sente triste quando lo vede soffrire. Non solo, ha anche aggiunto che la sua porta sarà sempre aperta per lui dopo la fine della trasmissione. Lui tuttavia vede la tentatrice come una sorella ed è interessato a comprendere come si evolverà la sua vita.