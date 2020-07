Stasera in tv – Manifest 2: il nuovo episodio su Canale 5, oggi 17 luglio

Manifest, l’enigmatica serie televisiva ideata da Jeff Rake, giunge alla seconda serie: le anticipazioni sul quarto episodio di oggi, 17 luglio

Un aereo di linea scompare per cinque anni e poi riappare misteriosamente. Manifest 2 riprende le vicende dei suoi passeggeri che, tornati a casa, si ritrovano in una realtà molto diversa da come la ricordavano. Il quarto episodio della seconda stagione della serie, intitolato Nelle pieghe del tempo, avrà inizio su Canale 5 alle ore 21.20.

Scopriamo insieme la trama della puntata di oggi, 17 luglio.

Manifest, la trama della serie

Il volo 828 proveniente dalla Giamaica atterra a New York dopo un viaggio difficile, tuttavia senza particolari imprevisti.

I 191 passeggeri e l’equipaggio, una volta scesi dall’aereo, scoprono che, mentre per loro sembra essere passata solo qualche ora, il tempo per il resto del mondo è fluito in modo del tutto differente. Sono infatti trascorsi cinque anni e mezzo durante i quali le vite dei loro familiari e conoscenti, che li hanno creduti morti sino a quel momento, sono andate avanti.

Stagione 2 episodio 4, Nelle pieghe del tempo

Michaela e Zeke a causa di una chiamata si dirigono in una banca. All’interno il passeggero dell’828, Logan Strickland, armato di pistola cerca di raggiungere una specifica cassetta di sicurezza. È sempre una chiamata che porta Ben e TJ dal fratello di Logan, Frank, ed è proprio questo a possedere la chiave che può aprire la cassetta.

La fortunata (?) coincidenza porterà a conseguenze inattese.

Manifest 2, cast principale:

Melissa Roxburgh

Josh Dallas

Athena Karkanis

J. R. Ramirez

Luna Blaise

Jack Messina

Parveen Kaur

