Stasera in tv film | Maleficent: cast, trailer e trama, oggi 17 luglio

Maleficent – Il segreto della bella addormentata, film del 2014 diretto da Robert Stromberg, è la pellicola della prima serata di Rai 2: tutte le anticipazioni

Il film Maleficent può essere definito sia come un remake che come uno spin-off del classico Disney La bella addormentata nel bosco. Se la storia si rifà, infatti, a quella della splendida ragazza che si addormenta per sempre a causa di una maledizione, è anche vero che la reale protagonista è appunto Malefica, la fata cattiva Disney per eccellenza.

Scopriamo insieme la trama della pellicola che inizierà su Rai 2 alle ore 21.20.

Maleficent – Il segreto della bella addormentata

Nel XIV secolo, Malefica è una giovane, bellissima e dolce creatura fatata che vive in armonia con la natura. La brughiera è un luogo fantastico, abitato dalle fate, e poco distante dal mondo degli esseri umani, con il quale pure è in armonia.

Proprio da quel mondo, un giorno giunge il giovane contadino Stefano con cui Malefica, superata l’iniziale diffidenza, instaura una tenera amicizia che, col passare del tempo, diventa qualcosa di più. Malefica e Stefano si scambiano un bacio, ma questo porta a due reazioni molto diverse. La fata si innamora perdutamente mentre Stefano sembra rimanere indifferente poiché scompare per ritornare nel mondo degli esseri umani. Anni dopo, quando Re Enrico prometterà la corona a chi fra i suoi sudditi riuscirà a uccidere Malefica, Stefano approfitterà dei sentimenti della fata per poter diventare il nuovo sovrano.

Maleficent, cast:

Angelina Jolie (Malefica)

Elle Fanning (Aurora)

Sharlto Copley (re Stefano)

Sam Riley (Fosco)

Brenton Thwaites (principe Filippo)

Lesley Manville (Fiorina)

Imelda Staunton (Giuggiola)

Juno Temple (Verdelia)

Kenneth Cranham (re Enrico)

Hannah New (regina Leila)

Ella Purnell (Malefica adolescente)

Michael Higgins (Stefano giovane)

Isobelle Molloy (Malefica, bambina)

Vivienne Jolie-Pitt (Aurora, a 5 anni)

Eleanor Worthington Cox (Aurora, a 8 anni)

Michael Higgins (Stefano, bambino)

Jackson Bews (Stefano, adolescente)

