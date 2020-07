Sofia, la figlia di Giorgia Palmas: due gocce d’acqua

Filippo Magnini pubblica una foto con Sofia, la figlia di Giorgia Palmas, che compie 12 anni: lei e la sua mamma sono due gocce d’acqua.

Avete mai visto Sofia, la figlia dell’ex velina Giorgia Palmas? Lei e la mamma sono due gocce d’acqua. La ragazzina compie oggi 12 anni ed è nata dalla relazione tra la madre e l’ex attaccante di Serie A, Davide Bombardini.

Presto la ragazzina avrà anche una sorellina: Giorgia Palmas e Filippo Magnini, infatti, come noto diventeranno genitori tra qualche settimana. Hanno svelato sui social network il sesso della nascitura, spiegando appunto che sarà una bambina.

Filippo Magnini e la foto con Sofia, la figlia di Giorgia Palmas

Sofia è molto riservata e ha un bel rapporto con Filippo Magnini, il fidanzato della madre. Infatti, il nuotatore azzurro qualche ora fa ha postato una foto su Instagram, in cui lo vediamo abbracciare proprio la ragazzina. Ha usato lo scatto per farle gli auguri di compleanno. Auguri speciali, visto che presto avrà appunto una sorellina.

“Tanti auguri Sofi. Che tutti i tuoi sogni si possano avverare mia signorina”. Questo il messaggio apparso sul profilo Instagram di Filippo Magnini. Oltre 30mila i like alla foto arrivati in poche ore e più qualche utente ha sottolineato l’incredibile somiglianza tra Sofia e la sua mamma. “Bellissima, proprio come la sua mamma”, scrivono gli utenti sui social network.