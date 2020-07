Serie BKT: come vedere in streaming e in diretta la giornata 35

Serie BKT, si gioca il 17 luglio la 35esima giornata del campionato cadetto: come vederla in streaming in diretta, le partite su DAZN.

Nuovo appuntamento col grande calcio questa sera alle 21.00 con ben nove partite della serie BKT. In attesa della scorpacciata di gol ed emozioni di questa sera, alle 18.45 un succoso aperitivo con la sfida tra Pescara e Frosinone.

Dopo che il Benevento ha praticamente dominato il campionato, tornando in Serie A TIM con sette giornate di anticipo, è caccia alle altre due promosse e sarà battaglia anche nelle retrovie per chi scenderà in Lega Pro, insieme al Livorno. Un passo in avanti in classifica lo ha fatto il Crotone, che stasera parte con 5 punti di vantaggio sulla terza.

Serie BKT: come vederla in streaming e in diretta tv

La Serie BKT può essere seguita in diretta dagli abbonati a Dazn. Queste le nove partite che potrete vedere stasera a partire dalle ore 21.00:

Benevento-Livorno

Cittadella-Ascoli

Crotone-Salernitana

Empoli-Entella

Juve Stabia-Chievo

Perugia-Cremonese

Pisa-Trapani

Pordenone-Cosenza

Spezia Venezia

CLASSIFICA: Benevento 77; Crotone 61; Spezia 56; Pordenone 55; Cittadella, Frosinone 52; Salernitana 50; Empoli 48; Chievo, Pisa 47; Entella 44; Cremonese 43; Ascoli 42; Venezia, Perugia, Pescara 41; Juve Stabia 38; Trapani 35*; Cosenza 34; Livorno 21.

* 2 punti di penalizzazione.

Segui tutta la Serie BKT su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.

