Romina Power, ipotesi raccapriccianti sulla scomparsa di Ylenia

Romina Power furiosa con la tv spagnola, bugie sulla scomparsa di Ylenia

La cantante Romina Power ha fatto sapere attraverso il suo avvocato, Lina Caputo, che non è stata mai contattata in nessun modo da “Lazos de Sangre” prima della messa in onda della puntata dedicata alla scomparsa di sua figlia Ylenia.

Non ha mai potuto raccontare la verità della sua storia, ma a indignarla è stato soprattutto il modo in cui è stata raccontata la vicenda. “La speculazione sul tema di mia figlia in TV questa volta ha toccato il fondo e deve terminare una volta per tutte”, ha dichiarato Romina. “Non sono ancora morta. Avrebbero potuto incontrarmi per intervistare anche me”. Ora affiderà la questione agli avvocati: “Quando terminerà questo martirio? Da ora, si occuperanno della questione i miei legali”. A tal proposito infatti, i legali della famiglia Power hanno comunicato che “sono state intraprese le opportune iniziative legali nei confronti della trasmissione e del suo presentatore”.