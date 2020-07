Pescara Frosinone serie BKT: vederla in streaming e formazioni

La partita tra Pescara e Frosinone è l’anticipo del venerdì pomeriggio della Serie BKT: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Stasera torna la serie BKT con la giornata numero 35 del campionato, che può essere seguita anche per gli abbonati a Dazn. Alle 18.45 di oggi c’è la partita tra Pescara e Frosinone, due squadre con una certa tradizione nel campionato cadetto.

Le due squadre in campo oggi pomeriggio hanno obiettivi diversi e sono distanziate di 11 punti. Il Pescara vuole rilanciarsi in classifica e uscire dalle zone calde, mentre gli ospiti con una vittoria continuerebbero a inseguire il sogno del ritorno in Serie A TIM.

Pescara Frosinone: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questo pomeriggio allo Stadio Adriatico di Pescara sarà visibile anche in chiaro su Raisport + HD (57 del digitale terrestre) e Raisport (58). Il match valido per la serie BKT è anche su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Pescara-Frosinone su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.

Pescara Frosinone, le due squadre in campo: le formazioni

Queste le squadre che scenderanno in campo nel tardo pomeriggio in Abruzzo:

PESCARA (3-4-2-1): Fiorillo; Bettella, Scognamiglio, Del Grosso; Zappa, Busellato, Memushaj, Masciangelo; Clemenza, Pucciarelli; Maniero. All.: Sottil.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Ciano, Dionisi. All.: Nesta.