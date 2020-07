Niente programmi nei prossimi palinsesti Rai per Diaco, il giornalista si lascia andare ad un duro sfogo e compie un nuovo gesto di protesta via social.

Non c’è il nome di Pierluigi Diaco all’interno dei palinsesti Rai per il 2020/2021. Il giornalista e conduttore televisivo, che anche quest’anno sta garantendo buoni ascolti all’azienda con il suo programma su Rai 1 ‘Io e Te’, ha preso atto della sua esclusione dai piani futuri della Televisione di Stato.

LEGGI ANCHE –> Diaco invita Serena Grandi e Corinne Clery in tv e scoppia la lite

Il suo programma dovrebbe finirà il prossimo 4 settembre. Il diretto interessato ha comunicato tutta la propria delusione sul suo profilo personale Twitter. L’unico tra quelli social che si era ‘salvato’ dalla recente decisione del 43enne romano di chiudere ogni ponte con il web. Ma dopo due tweet dal contenuto polemico, lo stesso Diaco ha cancellato anche il proprio nome da Twitter. Il giornalista scrive quanto segue. “Così come Salvo Sottile, anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di Rai 1 sul mio futuro. Sono stato io ad informare Stefano Coletta che, in mancanza di comunicazioni sul mio futuro, mi stavo muovendo per proporre una nuova idea ad un’altra rete Rai per il 2021”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Pierluigi Diaco | addio ai social | ‘Stiamo impazzendo tutti’ | FOTO

Palinsesti Rai, Diaco non la prende bene: via anche da Twitter

Ed in un altro messaggio, l’ultimo suo sui social, Diaco scrive: “Fino al 4 settembre, giorno in cui concluderò la programmazione di ‘Io e Te’ su Rai1, non scriverò più nulla nemmeno per rispondere alle gratuite infamie che nei prossimi giorni sicuramente saranno nuovamente ospitate dentro questo ridicolo palcoscenico social. La vita è altrove!”. Il profilo Twitter di Pierluigi Diaco adesso risulta non visibile. Lui comunque ha fatto sapere già ieri in diretta che andrà avanti con il proprio lavoro fino alla data di chiusura di ‘Io e Te’. “Nonostante quello che è successo, nonostante ci siano persone che mi remano contro, io proseguirò fino al prossimo 4 settembre”.

LEGGI ANCHE –> Diaco di nuovo sotto accusa: “Riesce a essere sempre sgradevole”