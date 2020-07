Nuovo, drammatico fatto di sangue, con un omicidio suicidio compiuto da un uomo nei confronti della compagna. Avviene in provincia di Torino.

Nuovo caso di omicidio suicidio in famiglia, stavolta a Carmagnola. È appena il terzo nel giro di un solo giorno. Ed anche stavolta è un uomo che uccide la propria compagna per poi togliersi la vita subito dopo.

In provincia di Torino un uomo di 71 anni ha sparato ad una 68enne per poi darsi alla fuga, conclusa per l’appunto con lui che poi si è ucciso. L’autore di questo nuovo, tragico omicidio suicidio, risiedeva in provincia di Cuneo, a Bagnolo Piemonte. Una volta raggiunta la donna con la quale aveva una relazione, a Carmagnola, ha estratto un’arma da fuoco rivolgendole contro un solo colpo, che è bastato per ammazzarla. Lui poi, un pensionato, è scappato subito.

Omicidio suicidio, l’autore si è sparato alla testa una volta a casa

Ma una volta tornato in casa sua, si è rivolto contro una pistola, presumibilmente utilizzata per uccidere la donna, e si è sparato alla testa, morendo sul colpo. L’arma risultava accompagnata da tutti i documenti richiesti per il regolare possesso. Nel passato dell’uomo non risulta alcun precedente penale di nessun tipo. Si indaga sui motivi di questo nuovo, drammatico episodio, con i carabinieri che sono impegnati nella raccolta di indizi utili al caso e di testimonianze da parte di parenti ed amici delle due persone tragicamente coinvolte.

