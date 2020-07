Meteo weekend 18-19 luglio: previsioni del tempo in Italia: ancora tempo instabile e temporali.

Per l’Italia arriva un altro weekend estivo di piogge, temporali e… freddo! Un’estate decisamente anomala, tra l’emergenza per il Covid-19, che ha costretto molti a restare a casa, e giornate di temporali e nubifragi che non invogliano certo a uscire né ad andare in spiaggia.

Questo terzo finesettimana di luglio sarà nuovamente caratterizzato dal tempo instabile, soprattutto nella giornata di venerdì 17 luglio, con piogge e temporali anche intensi. Invece, migliorerà domenica 19 luglio.

Meteo weekend 18-19 luglio: le previsioni del tempo

Dopo la sfuriata di metà settimana, con piogge e temporali che hanno colpito soprattutto il Nord e il Centro Italia, ma in modo violento e inaspettato anche la Sicilia, un’altra ondata di maltempo è arrivata sulla Penisola.

Questa giornata di venerdì 17 luglio è iniziata con piogge, rovesci e temporali localmente intensi sulle regioni del Centro Nord, in particolari sul versante adriatico. A scatenare il maltempo è una perturbazione proveniente dai Balcani, che causerà ancora qualche disturbo anche durante il weekend del 18-19 luglio, anche se il tempo dovrebbe migliorare. Come prevede 3bmeteo.com.

Condizioni meteo instabili sono in corso soprattutto sulle regioni del Centro Italia e sulle Marche, con piogge, rovesci e temporali fin dal mattino. L’instabilità interesserà anche le regioni del Centro Sud, Abruzzo e Molise, fino a raggiungere la Basilicata e l’alta Puglia, con rovesci e temporali. Dopo le prime piogge al Nord Est, in estensione fino all’Emilia, alla Lombardia e al basso Piemonte, il tempo al Nord migliorerà nel corso della giornata. Nel pomeriggio, i fenomeni in atto sulle regioni centro-meridionali adriatiche e sulla dorsale appenninica sconfineranno sulle regioni tirreniche, raggiungendo anche le coste. Le precipitazioni interesseranno il basso Lazio e la Campania. Prevista qualche pioggia anche sulla Sicilia. Altrove, invece, il tempo sarà più stabile e soleggiato. Al Centro le temperature scenderanno sotto la media stagionale.

Previsioni weekend in dettaglio

Nel weekend del 18-19 luglio avremo ancora qualche temporale nella giornata di sabato, mentre per domenica il tempo dovrebbe migliorare con riduzione dei fenomeni e maggiori schiarite. Merito della rimonta dell’anticiclone delle Azzorre, che venerdì invece ha lasciato campo alla depressione in arrivo dal Nord Europa e dai Balcani. Il miglioramento, comunque, avverrà in modo graduale, per questo motivo l’instabilità insisterà ancora su alcune regioni.

Nella giornata di sabato 18 luglio avremo ancora tempo instabile sulle regioni meridionali, soprattutto, con temporali anche forti che colpiranno in particolare le zone appenniniche ma raggiungeranno anche le coste tirreniche. Al Nord il tempo sarà più stabile e soleggiato, salvo qualche velatura o annuvolamento in transito. Tuttavia sono attesi ancora fenomeni sulle regioni di Nord Ovest e sull’estremo Nord Est, con piogge sparse su Piemonte al mattino e su Friuli Venezia Giulia al pomeriggio. Il tempo sarà in generale più variabile sulle Alpi e sugli Appennini. Al Centro il tempo migliorerà e sarà più soleggiato, eccetto per qualche annuvolamento o pioggia sui rilievi, così come nelle zone interne della Sardegna. Le temperature comunque aumenteranno.

Poi, domenica 19 luglio, assisteremo finalmente a un deciso miglioramento, pur con qualche variabilità residua. L’alta pressione, infatti, si rinforzerà di più, stabilendosi sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Il tempo sarà dunque più stabile e soleggiato quasi ovunque, ma sarà più variabile sull’arco alpino e sulla dorsale appenninica. Al Nord è prevista solo qualche nube al mattino al Nord Ovest e al pomeriggio sul Triveneto. Tempo stabile e soleggiato anche al Centro, salvo qualche nube sulla dorsale appenninica. Qualche annuvolamento in più è previsto al Sud, su Campania, Calabria, Basilicata, soprattutto sulle zone appenniniche, con possibili piogge locali. Il tempo, poi, potrà essere più variabile sulle zone interne della Sardegna e della Sicilia, con qualche pioggia o rovescio di calore. Altrove tempo sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature aumenteranno ancora, ma senza ondate di calore.

La tendenza della prossima settimana prevede un’intensificazione del caldo, ma è ancora presto per una previsione dettagliata.

