Drammatico incidente sulla Ruvo-Altamura: muore un’intera famiglia

Un’auto è finita contro un tir sulla Ruvo-Altamura: 4 morti nell’incidente, tra loro 2 sorelle. Il mezzo avrebbe sbandato a causa della pioggia.

Quattro persone hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 151 tra Ruvo di Puglia e Altamura, nel Barese. Stando a quanto si è appreso finora, un’auto si è scontrata frontalmente con un camion che procedeva nel senso di marcia opposto. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, i quattro passeggeri erano tutti già morti. Sul drammatico schianto stanno ora indagando i Carabinieri di Altamura e la Polizia locale.

La dinamica dell’incidente costato la vita a 4 persone

L’asfalto viscido: questo al momento l’indiziato numero uno per l’incidente sulla Ruvo-Altamura. Il conducente dell’automobile avrebbe perso il controllo del mezzo in curva, invadendo la corsia opposta dove proprio in quel momento sopraggiungeva un camion. L’impatto è stato fatale e non ha lasciato scampo ai componenti della famiglia deceduta: due sorelle di 51 e 38 anni, il compagno convivente 40enne della più giovane e un 84enne, tutti di Altamura.

Alla guida della vettura, una Peugeot 208 che proveniva da Ruvo di Puglia ed era diretta ad Altamura, c’era il più anziano della famiglia, Lorenzo Fraccalvieri. Con lui se ne vanno anche Rosa e Filomena Francesca Cammisa e il convivente di quest’ultima Saverio Artellis. Il conducente del mezzo pesante – che trasportava materiale edile, pietre e sabbia, e stava andando ad una cava a Ruvo di Puglia – è invece rimasto illeso, ma è stato condotto in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

