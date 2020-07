Monopattino contro autocarro, gravissima donna a Milano. E’ il primo incidente di questo tipo nel capoluogo lombardo.

La situazione dei monopattini sta forse sfuggendo di mano. Il loro utilizzo rappresenta spesso un rischio per sè e per gli altri. A dimostrarlo quanto accaduto poco fa a Milano.

Una giovane donna di soli 31 anni è rimasta gravemente ferita in seguito all’incidente che ha visto coinvolto il suo monopattino. La 31enne si è andata a scontrare violentemente contro un autocarro all’incrocio tra via Braga e via Edolo.

La ricostruzione dell’incidente col monopattino

In base alle prime ricostruzioni sarebbe stata proprio la donna a provocare l’incidente non rispettando un segnale di precedenza. Lo scontro con l’autocarro è stato violentissimo e la donna è stata poi scaraventata a terra riportando un grave trauma cranico. Sul posto per ricostruire l’accaduto gli agenti della Polizia Locale di Milano.

Come sta la donna coinvolta nell’incidente

Trasportata d’urgenza all’Ospedale Niguarda di Milano, la 31enne è stata operata d’urgenza per ridurre gli ematomi. La situazione della vittima rimane grave e la prognosi riservata.