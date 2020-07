Dopo la cancellazione de “La prova del cuoco”, la conduttrice Elisa Isoardi è rimasta senza programmi. Sul suo rientro in Rai si è pronunciato Stefano Coletta.

Per Elisa Isoardi lasciare la conduzione de “La prova del cuoco” è stata una vera delusione. La conduttrice ci ha messo il massimo impegno e ha anche cercato di portare una ventata di freschezza, ma non è stato abbastanza per il programma della Rai in continuo calo di ascolti.

Stefano Coletta ha sottolineato la mancanza di ascolti per il programma: “La mia decisione su La prova del cuoco è stata quella di intervenire sulle situazioni difficili riguardanti gli ascolti“. Il direttore di casa Rai ha rassicurato gli spettatori che si sono affezionati alle doti di conduzione di Elisa Isoardi: “Stiamo ragionando su un suo rientro in conduzione: un programma settimanale in onda su Raiuno“. A quanto emerge, quindi, dalle dichiarazione del direttore di Raiuno, sembrerebbe che la Isoardi non verrà abbandonata dalla rete televisiva. “Al mio arrivo aveva già preso un impegno con Milly Carlucci per Ballando con le stelle 2020“, ha fatto sapere Coletta.

Il futuro lavorativo di Elisa Isoardi

Recentemente, la conduttrice aveva fatto sapere in una lunga intervista di piangere ancora per la fine de “La prova del cuoco“, alla quale era molto affezionata. Per lei però sembra che ci siano in ballo molti progetti interessanti, tra cui “Ballando con le stelle“. In seguito, il direttore di Raiuno Stefano Coletta, dichiara che: “Dopo Ballando con le stelle 2020, vedremo“.

