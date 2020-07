Durante la gara SPAL Inter trasmessa in diretta da DAZN, Diletta Leotta ha incantato tutti da bordo campo durante il suo collegamento. “Il vero spettacolo è lei”.

Spettacolo in campo ma non solo. Se in SPAL-Inter gli appassionati di calcio e soprattutto i tifosi nerazzurri hanno avuto di che divertirsi, con un sonante 4-0 rifilato dagli uomini allenati da Antonio Conte alla compagine di casa, anche ai bordi del manto erboso ce n’era di roba bella da vedere. Ed il riferimento è tutto per Diletta Leotta. Ormai la solita Diletta. La telegiornalista di DAZN, volto di punta dell’emittente sportiva, ancora una volta ha incantato tutti con il suo outfit. Vitino da ape ed abbigliamento perfetto, la 28enne siciliana lascia di nuovo tutti quanti a bocca aperta.

LEGGI ANCHE –> Diletta, clamoroso addio al fidanzato King Toretto; è finita

Visualizza questo post su Instagram Ready to play 👍🏻⚽️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 16 Lug 2020 alle ore 12:59 PDT

Ma lei tiene tutti incollati davanti allo schermo grazie anche alla sua abilità nel comunicare. Microfono alla mano, quando parla, la catanese si esprime con una dizione ineccepibile, esprimendo concetti chiari e tipici di chi mastica la materia calcistica. Per molti rappresenta un vero sogno. Non solo quello di avere una bella donna al proprio fianco, ma anche una donna che conosca l’argomento pallone. Il massimo per ogni italiano.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Diletta | gambe show su Instagram | lei mostra tutto | FOTO

Diletta Leotta, Instagram è il suo regno

Ed ora attendiamo il prossimo post. La Leotta sa bene come utilizzare Instagram, social network sul quale ha ormai raggiunto un potere mediatico praticamente senza pari. Qualsiasi cosa pubblichi, si traduce in una grandinata di consensi e di complimenti. Ed in un ritorno di immagine gigantesco.

LEGGI ANCHE –> “A letto con Ibra”: il video di Diletta Leotta spopola in Rete