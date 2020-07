Christine Eixenberger, protagonista del film Marie is on fire

Chi è Christine Eixenberger, attrice e cabarettista tedesca, protagonista del film per la tv Marie is on fire – Un amore in fiamme.

Attrice e cabarettista tedesca, classe 1987, Christine “Chrissy” Eixenberger è nata a Tegernsee, ma è cresciuta a Schliersee, la madre è una direttrice d’albergo, il padre un artigiano. Dopo aver ottenuto il diploma ha tentato la strada della professione legale, come assistente legale.

Quindi ha iniziato a studiare legge all’università di Passau. Nel 2010 si è trasferita all’Università di Monaco, dove ha iniziato a insegnare nelle scuole elementari e si è laureata nel 2015 completando subito dopo l’esame di stato.

Cosa sapere sull’attrice tedesca Christine Eixenberger

Dal 2010 al 2012 la Eixenberger si è esibita insieme a Tobias Öller come duo di cabaret Öller & Eixenberger, per una trasmissione televisiva. Successivamente alla coppia si aggiunge Franziska Wanninger: il terzetto gira praticamente tutti i locali della Baviera. Dal 2012 ad aprile 2015, Christine Eixenberger ha fatto un tour con il suo spettacolo da solista.

Il suo esordio cinematografico è nel cortometraggio del 2009 dal titolo Calamari Blues. Marie is on fire – Un amore in fiamme, una commedia sentimentale di grande successo, trasmessa in Italia da Mediaset, è uscita nel 2016. Nel frattempo, l’attrice tedesca è stata in tour con alcune produzioni e ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive.