Cade dal ponte mentre fugge dall’auto in fiamme: l’ultimo disperato Sos

Azra Kemal, una ragazza di 24 anni, è caduta da un ponte in autostrada: stava cercando aiuto perché la sua macchina aveva preso fuoco.

E’ precipitata da un ponte ed è morta sul colpo. Azra Kemal, 24 anni, stava viaggiando in un’autostrada del Kent in Inghilterra (l’A21), di ritorno da Londra, quando la sua auto ha improvvisamente preso fuoco costringendola a scendere. Stava disperatamente cercando aiuto quando è avvenuto il tragico incidente che le è costato la vita.

L’auto di Azra Kemal trasformata in una trappola mortale

Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore nella giornata di ieri, 16 luglio 2020, per via della chiusura del tratto tra la A225 Morleys e la A26 Tonbridge in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Azra è morta quasi due ore dopo il tragico volo, sul ciglio della strada sotto al ponte, nonostante i tentativi dei paramedici e dell’équipe dell’elisoccorso per salvarla.

Sul posto sono accorse anche le forze dell’ordine, che a seguito di alcune rapide indagini hanno arrestato un 31enne londinese, rilasciato poco dopo. E’ successo tutto nelle primissimo mattino di ieri (la polizia è stata allertata esattamente alle 2:34): la caduta della ragazza sarebbe stata accidentale. Presa dal panico, nel disperato tentativo di salvarsi, Azra probabilmente non si è accorta di aver fatto un passo nel vuoto.

Moltissimi intanto gli amici che hanno voluto dedicare toccanti messaggi di cordoglio alla ragazza, ricordandola con affetto presso il Priory Park di Haringey, nella parte Nord di Londra. “Nelle prime ore di ieri mattina, la nostra bellissima amica Azra ci è stata tragicamente portata via”, ha scritto un conoscente sulla sua pagina Facebook. Come lui tantissimi altri persone hanno espresso vicinanza e solidarietà alla famiglie di questa giovane vittima di una terribile fatalità mentre viaggiava a bordo della sua auto.

