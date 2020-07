Splendida splendente Belen Rodriguez, che si fa ritrarre così e mostra tutto quanto ai suoi innumerevoli followers su Instagram. Lei pensa solo al presente.

Cerca di ‘rinascere’, Belen Rodriguez. Dopo lo sconvolgimento che ha riguardato la sua vita sentimentale, con la nuova separazione avvenuta da Stefano De Martino, la 35enne argentina si è ritrovata a dovere rimettere insieme i cocci.

LEGGI ANCHE –> Belen Stefano De Martino, Nina Moric svela: “Lei è molto delusa”

Visualizza questo post su Instagram Cᴀʟᴍᴀ ♡︎ @muglerofficial Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 17 Lug 2020 alle ore 2:54 PDT

Ma a giudicare da quanto stiamo vedendo in questi giorni, sembra averci impiegato poco. Infatti i giornali di gossip l’hanno paparazzata con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Uno che ha dalla sua una bella lista di conquiste, a giudicare dall’avviso lanciato alla sudamericana da Dayane Mello. Certo, i rumours relativi ad una presunta liaison tra De Martino e nientemeno che Alessia Marcuzzi danno fastidio. Per questo motivo l’unico intervento di Belen in merito ha visto quest’ultima respingere con una forte indignazione tale pettegolezzo, attraverso un messaggio social postato su Instagram.

LEGGI ANCHE –> Alba Parietti su Belen: “Mi fa tenerezza”. E poi attacca De Martino!

Belen Rodriguez, sempre lei la più bella tra le più belle

Visualizza questo post su Instagram 𝙳𝚒𝚊𝚜 𝚑𝚎𝚛𝚖𝚘𝚜𝚘𝚜 ☘︎︎ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 13 Lug 2020 alle ore 4:32 PDT

Invece sono ben altri i post social che lei intende pubblicare. E che i suoi tantissimi ammiratori vogliono vedere. Come l’ultimo, del 17 luglio 2020, realizzato per una partnership pubblicitaria. Non poche volte l’argentina si fa ritrarre con pochissimi – o anche senza – vestiti addosso. Stavolta invece indossa un abito elegante ed appare perfettamente truccata, ritratta di profilo. Con un effetto bianco e nero appare in maniera decisamente magnifica. Lei è sontuosa e viene da chiedersi come sia possibile che chi abbia la fortuna di starle accanto possa decidere di punto in bianco di lasciarla. I followers le rivolgono solo complimenti. “Sei sempre tu la più bella” e via con questo tenore. E lei apprezza.

LEGGI ANCHE –> Relazione Marcuzzi- De Martino, Belen ha messo in giro la voce?