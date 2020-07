Beatrice sposa Edoardo | il lei è la nipote della Regina Elisabetta | FOTO

Festa grande a Buckingham Palace ma nel rispetto delle norme anti contagio: Beatrice sposa Edoardo Mozzi. Lei è la nipote di Elisabetta e Filippo.

La principessa Beatrice ha sposato oggi Edoardo Mapelli Mozzi a un matrimonio reale segreto svoltosi a Windsor. Presenti anche la Regina Elisabetta ed il Principe Filippo, che ora hanno rispettivamente 84 e 99 anni.

C’era anche l’altro loro figlio, il principe Andrew, 60. Beatrice (31 anni) ed Edoardo (37) si sono giurati amore eterno nella cappella di Ognissanti nel Windsor Great Park. La cerimonia originaria sarebbe dovuta essere assai più sontuosa, ma l’epidemia ancora in atto ha sconvolto i piani originari. Beatrice è la nipote della Regina Elisabetta. Buckingham Palace ha rilasciato un comunicato ufficiale nel quale descrive l’evento. “La cerimonia nuziale privata della Principessa Beatrice e del Sig. Edoardo Mapelli Mozzi si è svolta alle 11:00 di venerdì 17 luglio presso la Cappella Reale di Ognissanti al Royal Lodge, Windsor.

Beatrice sposa Edoardo, matrimonio con pochi invitati per le norme anti Covid.

Alla piccola cerimonia hanno partecipato la regina, il duca di Edimburgo ed una ristretta cerchia di familiari. Il matrimonio ha avuto luogo in conformità con tutte le linee guida governative pertinenti il rispetto delle norme anti contagio”. Elisabetta ha dovuto lasciare però abbastanza presto la cerimonia nuziale per prendere parte ad un altro evento, intorno alle 11:45. Tra l’altro si tratta della prima apparizione pubblica del principe Andrew dopo l’arresto di Ghislaine Maxwell. Quest’ultima è la donna ritenuta come molto vicina ad Andrew e che, con quest’ultima, è stata tirata in ballo all’interno dello scandalo Epstein.

